بازار برق بورس انرژی، میزبان دادوستد ۴۶۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۸۰۰ کیلووات ساعت برق در روز ابتدایی هفته جاری بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۳۹۷ میلیون و ۹۳۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر ۶۲۷ میلیارد ریال را به همراه داشت.

همچنین از تابلو فیزیکی برق نیز ۳۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان دادوستد ۴.۳ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۲۶۵ میلیون ریال را رقم زد.

این در حالی بود که در این روز ۲۰ میلیون و ۶۶۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده با قیمتی رقابتی و آزاد در تابلو فیزیکی برق آزاد معامله شد و این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال انجامید.