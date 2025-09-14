پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از فراخوان این سازمان برای رانندگان سرویس مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حمید دهقان گفت: متقاضیان میتوانند برای دریافت لیست شرکتهای مجاز و اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی https://transport.yazd.ir مراجعه کنند.
دهقان افزود: تمامی متقاضیانی که تمایل دارند به عنوان راننده سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید فعالیت کنند، باید از طریق شرکتهای معتبر و مجاز اقدام کنند.
وی این اقدام را به منظور ساماندهی و نظارت بهتر بر کیفیت سرویسدهی و ایمنی حمل و نقل دانش آموزان عنوان کرد و تصریح کرد: متقاضیان به فعالیت در حوزه سرویس مدارس، با پیگیری به موقع مراحل ثبتنام، از فرصت استفاده نمایند تا بتوانند به صورت قانونی و مجاز در این زمینه فعالیت کنند.