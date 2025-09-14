به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، به نقل از شرکت ملی نفت، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با تداوم تلاش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه افزایش پایدار تولید نفت و تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژی فراهم خواهد شد به طوری که ظرفیت‌های بالقوه تولید نفت در کشور، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین عاملی مهم در بهره‌برداری حداکثری از ذخایر است که با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توان میلیارد‌ها بشکه نفت درجا را به ثروت واقعی تبدیل کرد.

بورد با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری درباره ضرورت تنوع و تعدد روش‌های فروش نفت، این فرمایشات را چراغ راه صنعت نفت توصیف کرد و گفت: مجموعه امور بین‌الملل باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و طراحی روش‌های نوآورانه، ظرفیت‌های تازه‌ای برای فروش و صادرات نفت فراهم آورد تا ضمن خنثی‌سازی فشارها، سهم ایران در بازار جهانی حفظ و تقویت شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: کار در این شرکت مسئولیتی بزرگ و ملی است و همه کارکنان باید با انگیزه و تعهد مضاعف در مسیر توسعه صنعت نفت گام بردارند.





