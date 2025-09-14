پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از توقیف ۳ دستگاه خودروی شوتی و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان دیلم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه وانت پراید مشکوک شده که برای بررسی بیشتر آنها را متوقف نمودند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها انواع کالای قاچاق از قبیل: لوازم یدکی استوک، باطری خودرو و ابزار آلات بدون هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر شد که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.