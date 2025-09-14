وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال ساخت ۷۷۰۰ فضای آموزشی و پرورشی در دستور کار قرار گرفته که در سال تحصیلی بنا داریم ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی در کشور ایجاد کنیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی امروز (یکشنبه) در مراسم «خشت‌گذاری مدرسه اولیا» در منطقه ۱۰ تهران گفت: مهم‌ترین رویکرد دولت چهاردهم توجه به نظام تعلیم و تربیت در راستای ارتقا سطح کیفی و عدالت در آموزش است و برهمین اساس برنامه ریزی جامع و هدفمندی برای دستیابی به این مهم انجام شده است.

وی با بیان اینکه چشم انداز راهبردی را در راستای تحول در نظام تعلیم و تربیت در دستور کار داریم، گفت: در این زمینه اتفاق بزرگی در کشور افتاده و تبدیل به گفتمان عمومی شده است که باید بگویم انقلابی در نگاه رویکردها و باورها در نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته است.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز براساس یک نقشه راه دقیق حرکت می کنیم که هدف نهایی ما ارتقای نظام تعلیم و تربیت است، گفت: برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت باید ۲ مسیر را انتخاب کنیم که در این مسیر عدالت و کیفیت را باید مورد توجه قرار دهیم.



کاظمی افزود: روح حاکم در سند بنیادین، عدالت و کیفیت آموزشی خواهد بود که برای عدالت تمامی دستگاه اجرایی همه بسیج شدند، این‌ اتفاق نادری است که در تاریخ ۴۶ سال پیروزی انقلاب در کشور رخ داده است.



وی با بیان اینکه امسال ساخت ۷۷۰۰ فضای آموزشی و پرورشی در دستور کار قرار گرفته که در سال تحصیلی بنا داریم ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی در کشور ایجاد شود، گفت: اکنون ۱۷۷ کلاس درس با نظام جدید نظام مسائل در حال ساخت است.



کاظمی افزود: اولویت بندی ما در این راستا در ۶ محور در دستور کار است. بخش دومی که دنبال می کنیم استاندارد سازی تجهیزات است.وی همچنین از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) از محل مسئولیت اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌های پلتفرم شاد خبر داد و گفت: هدف ما دستیابی به یک پلتفرم به‌روز، قوی و متناسب با نیاز دانش‌آموزان تا سال آینده است.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی تجهیزات فناورانه مدارس، گفت: استانداردسازی تجهیزات آموزشی متناسب با دوره‌های ابتدایی و متوسطه در حال انجام است و بسته‌های ویژه‌ای نیز برای هر دوره طراحی شده است.



وی توانمندسازی معلمان و مدیران را محور سوم کیفیت‌بخشی به آموزش دانست و افزود: معلم، محور اصلی ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و ارتقای سطح علمی کشور است، در آستانه مهر، دوره‌های آموزشی جامع برای معلمان و مدیران سراسر کشور برگزار شده تا سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل آغاز شود.



کاظمی به تغییر نگرش عمومی نسبت به اهمیت این حوزه اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مانع در گذشته، کوچک‌انگاری آموزش و پرورش بود، اما امروز این نگاه تغییر کرده و آموزش و پرورش به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده است. اگر قرار است این تحول شتاب بگیرد، مشارکت عمومی ضرورت دارد.



به گفته وی قطره‌های کوچک کمک‌های دانش‌آموزان، می‌تواند ساخت ۳۲ مدرسه و تغییر باورها را رقم بزند.وزیر آموزش و پرورش در سخنانی تأکید کرد که تلاش‌های خرد دانش‌آموزان نقش مهمی در ساخت ۳۲ مدرسه ایفا کرده و مهم‌ترین دستاورد این حرکت، تغییر نگاه‌ها و باورهای نسل جوان است.



کاظمی با اشاره به ضرورت پیش‌قدم شدن یک فرد برای شروع حرکت، افزود: همین قطره‌های کوچک که کنار هم جمع می‌شوند، می‌توانند اتفاقات بزرگ را رقم بزنند. با کمک‌های خرد دانش‌آموزان، می‌توانیم مدارس شهدا را بسازیم و نگرش دانش‌آموزان را تغییر دهیم.



وی همچنین به اهمیت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و انجام مطالعات دقیق برای رسیدن به دیدگاه‌های نوین اشاره کرد و گفت: امروز باید مسائل را شناسایی کنیم و برای هر کدام راهکار مناسب بیندیشیم.