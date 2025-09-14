به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این نشست بر نواختن «زنگ ایثار» در مدارس، حضور «پیام‌آوران ایثار» برای بیان خاطرات دوران دفاع مقدس در مدارس و ادارات و تبیین زمینه‌های شکل‌گیری جنگ هشت ساله دفاع مقدس تأکید شد.

حجت‌الاسلام زارع مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد، در سخنانی با اشاره به اجرای «طرح سپاس» همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: با همکاری سپاه الغدیر و مسئولان استانی، از خانواده معظم شهدا و جانبازان دیدار خواهد شد تا بر تداوم قدردانی از ایثار و رشادت‌های آنان تأکید شود.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدا در مدارس استان یزد در مهر ماه خبر داد و افزود: دانش‌آموزان با حضور در گلزار شهدای خلدبرین یزد با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان می‌کنند.

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان یزد، فضاسازی ادارات همزمان با هفته دفاع مقدس و ارسال گزارش فعالیت‌ها به بنیاد شهید را از دیگر مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت: مراسم گلباران گلزار شهدای گمنام امیرچخماق و گلزار شهدای خلدبرین در نخستین روز هفته دفاع مقدس ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام زارع در پایان خاطرنشان کرد: همه برنامه‌های هفته دفاع مقدس برای تهیه گزارش و پخش در رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیمای مرکز یزد منعکس می‌شود.