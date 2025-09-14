پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر یزد: موضوع آسفالت و لکهگیری در نقاط مختلف شهر بهخوبی در حال انجام است و پروژههای مصوب سال ۱۴۰۴ نیز طبق برنامه در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عزیزالله سیفی، در نشست علنی شورا با اشاره به وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری گفت: یکی از مهمترین وظایف شورا، پیگیری و نظارت بر روند اجرای پروژههای مصوب است و در همین راستا در دو جلسه اخیر، گزارشهای جامعی از شهردار و مدیران مناطق دریافت شد.
وی افزود: در نخستین نشست، از شهردار خواستیم گزارشی از پروژههای اساسی و جدی که در بودجه سال جاری مصوب شده، ارائه دهد که خوشبختانه گزارش ارائهشده رضایتبخش بود. همچنین توافقنامهای با قرارگاه خاتمالانبیا برای اجرای دو هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی به امضا رسیده که امیدواریم بهزودی به قرارداد رسمی تبدیل شود و اجرای این پروژههای بزرگ در شهر آغاز شود.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در دومین نشست، نیز مدیران مناطق پنجگانه شهرداری حضور داشتند که در این میان، سه منطقه دو، سه و چهار گزارش فعالیتهای عمرانی خود را ارائه کردند. بر اساس این گزارشها، موضوع آسفالت و لکهگیری در نقاط مختلف شهر بهخوبی در حال انجام است و پروژههای مصوب سال ۱۴۰۴ نیز طبق برنامه در حال اجراست.
سیفی در پایان ابراز امیدواری کرد: «با تلاش شهرداری و همراهی شورا، تا پایان این دوره بتوانیم پروژههای ارزشمندی را در سطح شهر به بهرهبرداری برسانیم تا شهروندان یزدی از ثمرات آن بهرهمند شوند.»