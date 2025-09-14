به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات مقدماتی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان، دیروز در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی) در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرحسین زارع (مازندران) در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و کامران قاسم پور (مازندران) در وزن ۸۶ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد. ضمن اینکه امیر محمد یزدانی (مازندران) در وزن ۷۰ کیلو از دور رقابت‌ها حذف شد.

امروز و در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان، چهار کشتی گیر دیگر کشورمان به روی تشک می‌روند.

علی مؤمنی (مازندران) در وزن ۵۷ کیلوگرم، یونس امامی (تهران) در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی (مازندران) در وزن ۷۹ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور (مازندران) در وزن ۹۲ کیلوگرم امروز به مصاف رقبا می‌روند.

نتایج نمایندگان کشورمان در روز نخست به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوان در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ از سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه می‌رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی (مازندران) در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور (مازندران) در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. او باید منتظر دیدار‌های شانس مجدد بین داهیا از هند، بن فرج اله از الجزایر و ساموسونوک از لیتوانی باشد تا از بین این ۳ کشتی گیر، فرد برنده مقابلش در دیدار رده بندی قرار گیرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ از سد شامیل شریف اف از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان می‌رود.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق امشب برگزار می‌شود.

مسابقات مقدماتی ۴ وزن دوم از ظهر امروز برگزار می‌شود و قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۱ شرکت کننده دارد، علی مؤمنی (مازندران) در دور نخست با توماس ایپ از سوئیس مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان رومن براوو یانگ مکزیک و نیکولاس استشله از آلمان می‌رود. اسپنسرلی از آمریکا و عظمت توسکایف از صربستان در گروه مومنی قرار دارند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۵ نفر حضور دارند، یونس امامی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور سوم با برنده مبارزه میان سنور دمیرتاش از ترکیه و داسیلوا از برزیل رو‌به‌رو می‌شود. سالکازانوف از اسلواکی در گروه امامی حضور دارد؛ و سیداکوف در آن سوی جدول قرار گرفته است.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، محمد نخودی (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان میشل لابرویلا از پورتوریکو و آمیت از هند می‌رود. ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند. احمد عثمانوف روس در آنسوی جدول حضور دارد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، امیرحسین فیروزپور (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان احمد باتایف از بلغارستان و یاروسلاو یادکوفسکی از بلاروس مصاف خواهد داد. امان اله گادجی ماگمدوف از روسیه در گروه فیروزپور قرار دارد و تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد. دارون کوراگلیف از یونان در آنسوی جدول حضور دارد.