۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای احداث نیروگاههای خورشیدی در اصفهان پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر صندوق کارآفرینی امید اصفهان گفت: با توجه به وجود ناترازی در حوزه تأمین برق در کشور، صندوق کار آفرینی امید اقدام به پرداخت تسهیلات برای راه اندازی نیروگاههای خورشیدی ۱۰۰ کیلووات تا یک مگاوات کرده است.
رضا بیدرام افزود: سقف این تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) است که با نرخ ۱۴ درصد و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان پرداخت میشود.
مدیر صندوق کارآفرینی امید اصفهان ادامه داد: متقاضیان باید با ثبت نام در سامانه سازمان انرژیهای تجدید پذیر و ارائه معرفی نامه از این سازمان، برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
بیدرام با بیان اینکه شرکت در جشنوارههای بومی محلی با عنوان «کاربوم» یکی از طرحهای راهبردی صندوق کارآفرینی امید است که با تاکید بر ظرفیتهای توسعه هر منطقه اجرا میشود، افزود: برگزاری این گونه جشنوارهها به تجمیع و انتقال تجربهها، برقراری ارتباط مستقیم و رو دروی کارآفرینان و اجرای زمینه برای فعالیتهای کار آفرینی کمک کند.
وی گفت: حمایت از کسب و کارهای بومی محلی در اینگونه جشنوارهها قدم مؤثری در رفع مشکلات کسب و کارها و تکمیل زنجیره ارزش است و از این طریق میتوان آنها را به سمت توسعه کسب و کار سوق داد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید اصفهان افزود: ایجاد انگیزه کار آفرینی و اشتغال برای کسب و کارهای بومی محلی از طریق نمایش توانمندیهای آنها، کمک به حل مشکلات و معضلات کسب و کارها، معرفی بهترین ظرفیتهای محلی و برند سازی محصولات در مناطق مختلف با استفاده از ظرفیت جشنوارهها و گرد آوری تجربههای موفق و مرتبط با ارائه خدمات و محصولات هدف از شرکت در اینگونه جشنوارهها است.