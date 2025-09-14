به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی اکبر مختاری گفت: تشدید نظارت مستمر بر بازار و نوشت افزار در ایام منتهی به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سطح شهرستان‌های تابعه اصفهان با حضور گشت‌های نظارتی شروع شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش تقاضای شهروندان برای کالا‌های مورد نیاز دانش آموزان نظیر دفتر، نوشت‌افزار، کیف و کفش این طرح به‌منظور صیانت بر حق از حقوق مصرف‌کنندگان، حفظ کنترل، مدیریت مطلوب بر بازار و ممانعت از جولان سوء استفاده سودجویان اجرا می‌شود.

به گفته مختاری، یکی دیگر از چالش‌های بازار نوشت افزار وجود کالا‌های کم کیفیت و قاچاق است که برخورد با این کالا‌ها نیز در دستور کار گشت‌های مشترک نظارتی تعزیرات قرار گرفته است و شهروندان گزارش شکایات خود را از طریق تلفن ۱۳۵ و ثبت در سامانه‌های مرتبط اعلام کنند.