کارشناس هواشناسی گفت: جریان‌های شمالی، استان قزوین را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ برای روز‌های پیش رو، وزش باد، مه و رگبار پراکنده در ارتفاعات و احتمال گرد و خاک محلی پیش بینی می‌شود.

بادهای شمالی، رگبار و گرد و خاک در راه است

بادهای شمالی، رگبار و گرد و خاک در راه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی افزود: طبق خروجی مدل‌های هواشناسی، طی چند روز آینده به دلیل نفوذ زبانه‌های پرفشار و جریان‌های شمالی، وزش باد‌های شمالی را شاهد خواهیم بود. این وضعیت امروز و فردا، به‌ویژه در مسیر شهر‌های قزوین، تاکستان و بوئین‌زهرا محسوس‌تر خواهد بود.

آخوندی اضافه کرد: در ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال افزایش پدیده مه و وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.

وی در ادامه توضیح داد: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، جهت جریان‌های جوی در استان به تدریج به جنوبی و جنوب شرقی تغییر خواهد کرد. این تغییر جهت، احتمال وقوع گرد و خاک‌های محلی را در بخش‌های جنوبی و شرقی دشت قزوین افزایش می‌دهد.

کارشناس هواشناسی همچنین به حداقل دمای ثبت شده در بامداد امروز اشاره کرد و گفت: کمترین دمای ثبت شده در شهر قزوین، هشت درجه بود.