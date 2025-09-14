صدور فراخوان سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی
فراخوان سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی (رضوان) صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی، فراخوان این جشنواره را با تاکید بر «پاسداشت و تقویت ارزشهای ایرانی-اسلامی، مردمی سازی و عدالت فرهنگی»، صادر کردهاند.
دبیر جشنواره سی و پنجم تئاتر خراسان رضوی (رضوان) اهداف این جشنواره را رونق بخشی به تولید، ارزیابی هنری آثار تولیدی استان در یک سال گذشته، ایجاد فضایی پرشور و تاثیرگذار برای ارتباط موثر تئاتر با مخاطبان، فراهمسازی فرصتی برای تعامل، تبادل دانش و تجارب هنری میان هنرمندان و کشف و معرفی استعدادهای نوظهور برشمرد.
محمد حسنزاده افزود: فرهنگ منور رضوی و ایران امام رضا (ع)، ارزشهای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت و به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه، وحدت و انسجام ملی و اسلامی، توجه به شخصیت زنان و ارتقای نهاد خانواده، معرفی مفاخر فرهنگی و دینی ایران و معرفی و تقویت هویت ایرانی و اسلامی، از موضوعات این جشنواره به شمار میرود.
وی اضافه کرد: به منظور معرفی تئاترهای منتخب استانی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر، آثار در دو بخش صحنهای و خیابانی داوری میشوند.
دبیر جشنواره سی و پنجم تئاتر خراسان رضوی ادامه داد: اولویت پذیرش آثار توسط هیات انتخاب جشنواره، نمایشهایی هستند که با توجه به موضوعات و مسایل منطقه و استان و با چشم انداز جهانی و نیز بهرهگیری از شیوهها، رویکردها و جریانات روز تئاتر جهان، پرداخته و تولید شده باشد.
حسنزاده گفت: بخش رقابتی اختصاص به نمایشهای صحنهای دارد و بخش طرح و ایدهها ویژه تئاتر خیابانی است، اما حضور گروههای نمایشی با رویکردهای اجرایی محیطی، هنرهای اجرایی بین رشتهای، خارج از صحنه، شورایی، کاربردی، میدانی و تئاتر در فضای باز، هم امکان پذیر است.
وی افزود: آثار بخش رقابتی جشنواره تئاتر استانی فقط شامل آثار نمایشی تولید شده هنرمندان استان با تایید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی استان که اجرای عمومی آنها به انجام رسیده است، خواهد بود.
دبیر جشنواره سی و پنجم تئاتر خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین گروههایی میتوانند در جشنواره استانی حضور داشته باشند که در فاصله زمانی اتمام جشنواره استانی سال گذشته تا دو هفته قبل از شروع جشنواره استانی ۱۴۰۴، در بخش صحنهای حداقل پنج نوبت در شهرهای کوچک و ۱۰ نوبت در کلانشهرها و در بخش تئاتر خیابانی حداقل چهار نوبت در شهرهای کوچک و هشت نوبت در کلانشهرها به اجرای عمومی رسیده باشند.
حسنزاده گفت: علاقمندان میتوانند برای ثبت نام در بخشهای صحنهای و خیابانی جشنواره تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه امسال، اقدام کنند.
وی افزود: بازبینی آثار، هفته نخست آبان امسال و برگزاری جشنواره در هفته پایانی آبان خواهد بود.