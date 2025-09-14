به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کردستان بابیان اینکه بی شک توزیع کود شیمیایی قبل از آغاز کشت پاییزه نقش مهمی در افزایش بهره‌وری مزارع استان خواهد داشت گفت: سهمیه کود در سال جاری ۴ هزارتن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

احمدی به علت وقفه ایجاد شده درتوزیع کود شیمیایی اشاره کرد و افزود: به دلیل تکمیل نبودن اطلاعات جدید کشاورزان و اراضی زراعی در سامانه پایش توزیع کود، این مشکل به وجود امد و در حال حاضر مشکلی در توزیع وجود ندارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان در حال حاضر ۵۰ هزار تن کود شیمیایی تامین شده و ۴۰ هزارتن به شهرستان‌ها ارسال شده است.

سرپرست تعاون روستایی استان نیز در مورد توزیع کود شیمایی در کارگزاری‌های تعاون روستایی استان گفت: ۵۳ کارگزاری تعاون روستایی در حال توزیع کود شیمیایی در استان هستند.

سعیدی در مورد تامین کود در کارگزاری‌های تعاون روستایی در کردستان نیز گفت: قرار است علاوه بر این موارد که ۲۰ درصد کود شیمیایی در کشوربه اتحادیه‌های تعاون روستایی اختصاص یابد که تاکنون این مهم ابلاغ نشده است.