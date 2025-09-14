به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به بهانه سفر و ماجراجویی، قابلیت خودرو‌های مختلف را مقایسه می‌کند.

مجموعه پویانمایی «دشت پر ماجرا» هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو به روی آنتن می‌رود.

اهمیت مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن و استقلال سرزمین موضوع این پویانمایی است.

شبکه نمایش امروز ساعت ۱۵، «روز هشتم» را پخش می‌کند.

این فیلم داستان آشنایی یک تاجر پر مشغله با یک جوان مبتلا به سندروم داون است.

موقعیت مهدی ۲۷ شهریور ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم روایتی از زندگی سردار شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا است.