وزیر آموزش و پرورش لیگ جهانی پایا را بهترین نوع یادگیری گروهی عنوان کرد و گفت: گروهها عموما موفق ترند و ما باید تلاش مان را با بهتر شدن وضعیت علمی کشور ماندگار کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر کاظمی در اختتامیه هجدهمین دوره لیگ علمی پیشگامان ایران اسلامی گفت: آرامش امروز ما مدیون نتیجه تلاشهای دانشمندان ما است.
علیرضا کاظمی در تالار فردوسی دانشگاه تهران گفت: بسیج دانش آموزی در ایجاد سنگرهای علمی و تربیتی موفق عمل کرده است.
وی به برگزاری اردوهای موفق راهیان نور و پیشرفت اشاره کرد و گفت: پویش ایران سرافراز یکی دیگر از طرحهای موفق دانش آموزی است.
وی به کسب رتبه یک جهانی المپیاد نجوم با ۵ نشان طلا اشاره کرد و گفت: ما میتوانیم به رتبههای بالای جهانی دست پیدا کنیم و نمیتوانند ما را نادیده بگیرند.
کاظمی افزود: آینده در دستان دانش آموزان است و آینده علمی کشور را شما رقم میزنید.
وزیر آموزش و پرورش در این همایش از پویش ملی ایران سرافراز رونمایی کرد.
در اختتامیه هجدهمین دوره از گروه خراسان رضوی بعنوان برترین گروه در بین گروههای برتر دیگر تقدیر ویژه شد.
