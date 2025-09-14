

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر کاظمی در اختتامیه هجدهمین دوره لیگ علمی پیشگامان ایران اسلامی گفت: آرامش امروز ما مدیون نتیجه تلاش‌های دانشمندان ما است.

علیرضا کاظمی در تالار فردوسی دانشگاه تهران گفت: بسیج دانش آموزی در ایجاد سنگر‌های علمی و تربیتی موفق عمل کرده است.

وی به برگزاری اردو‌های موفق راهیان نور و پیشرفت اشاره کرد و گفت: پویش ایران سرافراز یکی دیگر از طرح‌های موفق دانش آموزی است.

وزیر آموزش و پرورش لیگ جهانی پایا را بهترین نوع یادگیری گروهی عنوان کرد و گفت: گروه‌ها عموما موفق ترند و ما باید تلاش مان را با بهتر شدن وضعیت علمی کشور ماندگار کنیم.

وی به کسب رتبه یک جهانی المپیاد نجوم با ۵ نشان طلا اشاره کرد و گفت: ما می‌توانیم به رتبه‌های بالای جهانی دست پیدا کنیم و نمی‌توانند ما را نادیده بگیرند.

کاظمی افزود: آینده در دستان دانش آموزان است و آینده علمی کشور را شما رقم می‌زنید.

وزیر آموزش و پرورش در این همایش از پویش ملی ایران سرافراز رونمایی کرد.

در اختتامیه هجدهمین دوره از گروه خراسان رضوی بعنوان برترین گروه در بین گروه‌های برتر دیگر تقدیر ویژه شد.









