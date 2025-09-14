به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمهرداد حسینی فرد با اشاره به آغاز عقد قرارداد کشت پاییزه ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در امیدیه اظهار کرد: به منظور رعایت الگوی کشت پاییزه، ثبت بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندی و جذب نهاده‌های کشاورزی و صدور حواله‌های الکترونیکی پایش کود انجام گرفت.

وی افزود: جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت کشاورزان در مراکز خدمات، اپلیکیشن نوبت دهی توسط شرکت خدمات کشاورزی ۲۱ طراحی و جهت دریافت نوبت به کشاورزان ارائه شد.

حسینی فرد ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه فی مابین سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی، بخشی از فعالیت‌های مراکز جهاد کشاورزی به بخش خصوصی برونسپاری شد که انتظار می‌رود این اقدام گامی موثر در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به کشاورزان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه پایدار در بخش کشاورزی شود.