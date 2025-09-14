پخش زنده
اتحادیه جهانی کشتی، شهرهای میزبان تمامی مسابقات جهانی گروههای سنی و قارهای در سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سه مسابقه جهانی ردههای سنی در سال ۲۰۲۶ در سه قاره مختلف برگزار خواهد شد. باکو، جمهوری آذربایجان آغازگر فصل مسابقات جهانی سال آینده خواهد بود و میزبان رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان (U ۱۷ - زیر ۱۷ سال) از ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.
باکو پیش از این میزبان جام جهانی فرنگی در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) و مسابقات انتخابی المپیک اروپا در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) بوده است.
رقابتهای قهرمانی جوانان جهان (U ۲۰ - زیر ۲۰ سال) به منامه، بحرین سپرده شد که از ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۵ برگزار میشود. این پایتخت پیشتر در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در رده جوانان بوده است.
لاسوگاس، ایالات متحده، میزبان رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان (U ۲۳ - زیر ۲۳ سال) از ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵ خواهد بود؛ این نخستینبار از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) است که آمریکا میزبان یک قهرمانی جهان میشود.
مسابقات قهرمانی اروپا به تیرانا، آلبانی سپرده شد و از ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. همچنین تیرانا میزبان دومین مرحله از سری رنکینگ از ۶ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود.
برای دومین سال پیاپی، اَمان، اردن، میزبان قهرمانی آسیا خواهد بود که از ۱۸ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ برگزار میشود.
ایالت آیووا در ایالات متحده موفق شد میزبانی مسابقات قهرمانی پانآمریکا ۲۰۲۶ را به دست آورد. این رقابتها در سطح بزرگسالان از ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آیووا برگزار میشود؛ پس از آنکه حق میزبانی را بر رقیب خود لیما، پرو برتری داد.
رقابتهای قهرمانی نوجوانان (U ۱۷)، جوانان (U ۲۰) و بزرگسالان اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ به آپیا، ساموآ سپرده شد.
زرنجانین، صربستان، میزبان قهرمانی امیدهای اروپا (U ۲۳) از ۱۹ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود. مسابقات قهرمانی جوانان اروپا (U ۲۰) نیز از ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ در اسکوپیه، مقدونیه شمالی برگزار میشود. در همین حال، ساماکوف، بلغارستان میزبان قهرمانی نوجوانان و نونهالان اروپا شد. مسابقات نوجوانان (U ۱۷) از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ و مسابقات نونهالان (U ۱۵) از ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
برای قاره آسیا، مسابقات نوجوانان و امیدها (U ۱۷ و U ۲۳) بار دیگر به دانانگ، ویتنام رفت و از ۲ خرداد تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. این کشور همین رقابتها را در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) نیز برگزار کرده بود. مسابقات نونهالان و جوانان آسیا (U ۱۵ و U ۲۰) نیز در بانکوک، تایلند از ۶ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۵ انجام میشود.
رقابتهای قهرمانی امیدهای پانآمریکن (U ۲۳) به میراندای ونزوئلا منتقل شد. مسابقات جوانان پانآمریکن (U ۲۰) از ۱۸ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵ در ریودوژانیرو، برزیل برگزار میشود. شهر پاناماسیتی، پاناما، میزبان نوجوانان پانآمریکن (U ۱۷) از ۷ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود. مسابقات نونهالان پانآمریکن (U ۱۵) نیز در سانتیاگو، شیلی برگزار میشود.