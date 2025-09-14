پخش زنده
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، نقش ایران در تأسیس اوپک را تعیینکننده دانست و گفت: تاریخ و سابقه فعالیتهای کشورمان در این سازمان در قالب کتابی پژوهشی تألیف و منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، مجید بوجارزاده با اشاره به شصتوپنجمین سال تأسیس سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) اظهار کرد: ایران بهعنوان عضو مؤثر و ایدهپرداز در این سازمان، همواره نقش مهم و تعیینکنندهای در راهبردها و تصمیمهای آن ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه کتاب «تاریخ ایران در اوپک؛ بازخوانی همزیستی ۶۵ ساله» هماکنون در مرحله پژوهش و سندیابی قرار دارد، اظهار کرد: این کتاب بر پایه اسناد قدیمی، روایتها و خاطرات مسئولان و اعضای تیم ایرانی اوپک در ۶ دهه گذشته و در قالب پژوهشی اسنادی و تاریخی تألیف میشود.
به گفته مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، مستندسازی تجربههای ایران در عرصههای بینالمللی انرژی ازجمله اوپک، ضرورتی است که انتشارات وزارت نفت با هدف آن، تدوین این کتاب را در دستور کار قرار داده است.
بوجارزاده با اشاره به بهرهگیری از همکاری پیشکسوتان نفت و دیپلماسی کشور در جریان تدوین کتاب «تاریخ ایران در اوپک؛ بازخوانی همزیستی ۶۵ ساله» بیان کرد: امیدواریم این اثر به محصولی ارزشمند برای مرور تجربهها و درسهای آموختهشده ایران در حوزه دیپلماسی انرژی تبدیل شود. همکاران بازنشسته صنعت نفت در صورت در اختیار داشتن اسناد یا سوژههایی مرتبط با فعالیتهای ایران در اوپک میتوانند برای غنای این کتاب با انتشارات وزارت نفت تماس بگیرند.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در پایان اظهار کرد: در دوره جدید فعالیت این اداره کل، چاپ و نشر مجموعهای از کتابهای کاربردی با موضوعات فنی صنعت نفت، تاریخ و کارنامه نفت در ایران، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی نفت و دیگر موضوعات مرتبط در دستور کار قرار گرفته و بهتدریج شاهد نشر این کتابها و عرضه آن به علاقهمندان خواهیم بود.