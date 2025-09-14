پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دیدار با خانواده شهید سردار حاجیزاده فرمانده فقید هوافضای سپاه پاسداران، بر ضرورت تدوین «الگوی حکمرانی شهید حاجیزاده» بر اساس اندیشهها و نظرات بهجا مانده از این فرمانده شهید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در منزل خانواده شهید سردار امیرعلی حاجیزاده، فرمانده شهید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
خسروپناه در این دیدار ضمن تجلیل از مجاهدتها و دستاوردهای شهید حاجیزاده، پیشنهاد تدوین «الگوی حکمرانی شهید حاجیزاده» را مطرح کرد و گفت: اندیشهها و تجربههای ارزشمند این شهید بزرگوار میتواند مبنای یک الگوی بومی در عرصه حکمرانی و مدیریت جهادی قرار گیرد.
سردار شهید امیرعلی حاجیزاده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در جریان حملات هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی به ایران به همراه جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران به شهادت رسید.