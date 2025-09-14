پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد: با آغاز سال زراعی جدید و همکاری جهاد کشاورزی استان یزد، اقدامات لازم برای تأمین و توزیع بهموقع کودهای کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدحسن زارعیان اعلام کرد: بهرهگیری از سامانه جامع الکترونیکی به نشانی www.payeshkood.ir، مدیریت کشت و توزیع نهادهها را دقیقتر کرده و این موضوع موجب تقویت امنیت غذایی استان یزد و ارائه خدمات هدفمند به کشاورزان خواهد شد.
وی افزود: ذخایر کافی نهادههای مورد نیاز در انبارهای استان یزد موجود است و کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام کنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با اشاره به اهمیت مصرف بهینه نهادهها، از کشاورزان خواست توصیههای فنی کارشناسان را جدی بگیرند تا ضمن افزایش بهرهوری، حفاظت از خاک و منابع آبی استان یزد نیز تضمین شود.