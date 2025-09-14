بانزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، سوءاستفاده مجرمان سایبری از شهروندان بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پلیس فتای کردستان با حضور در بخش خبری صبحدم با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و فعالیت گسترده‌تر دست‌فروشان، احتمال سوءاستفاده مجرمان سایبری از شهروندان بیشتر شده است.

منصوری گفت: در روز‌های گذشته شاهد افزایش کلاهبرداری‌های اسکیمری بوده‌ایم که طی آن اطلاعات کارت‌های بانکی بدون اطلاع صاحب حساب کپی شده و مورد سوءاستفاده قرا. به همین دلیل، پلیس فتا گشت‌های ویژه‌ای را برای نظارت هدفمند بر دست‌فروشان و شناسایی تخلفات مرتبط با اسکیمر راه‌اندازی کرده است.

وی ازشهروندان خواست هرگز کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و هنگام خرید خودشان رمز کارت بانکی را وارد کنند..

رئیس پلیس فتا کردستان بیان کرد: مهم‌ترین مصداق جرایم سایبری در سطح استان، جرایم مالی است که ۷۳ درصد از کل جرایم اتفاق افتاده در استان کردستان را شامل می شود.