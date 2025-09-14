ساماندهی و مرمت مجموعه باستانی و ثبت‌شده جهانی تخت سلیمان در شهرستان تکاب با تخصیص اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مرمت و ساماندهی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب با هدف حفاظت از آثار تاریخی و بهبود زیرساخت‌های گردشگری، با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.

افراسیاب گراوند، سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان، اعلام کرد: فعالیت‌های اجرایی این طرح در سال جاری با هدف حفاظت و استحکام‌بخشی بخش‌های مختلف این اثر تاریخی در حال انجام است.

وی با اشاره به محور‌های اصلی این اقدامات گفت: مرمت طاق و دیوار دهلیز حفاظتی، اجرای لایه‌های گچ حفاظتی، تثبیت بقایای اندود‌های گچی و ساماندهی چیدمان‌های سنگی از جمله اقدامات در حال اجراست.

گراوند همچنین به اقدامات زیرساختی در محیط پیرامون این مجموعه اشاره کرد و افزود: تعمیر و بهسازی ساختمان‌های اداری و رفاهی، ساماندهی پارکینگ زندان سلیمان، اجرای حفاظ امنیتی در اطراف دریاچه، به‌روزرسانی سیستم روشنایی و دوربین‌های مدار بسته و نیز آماده‌سازی مسیر بازدید برای گردشگران در دستور کار قرار دارد.