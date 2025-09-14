به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی تالش با اشاره به اعلام وقوع یک فقره نزاع در یکی از بخش‌های این شهرستان و اعزام ماموران انتظامی به محل درگیری گفت: زنی ۴۰ ساله که به همراه خانواده اش برای تفریح به آن منطقه رفته بود، پس از درگیری، با سلاح سرد به شدت مجروح و قبل از حضور ماموران انتظامی به کمک نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شد و به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به گفته شاهدان که علت درگیری را ریختن زباله از سوی این مسافر و خانواده اش عنوان کرده بودند گفت: ماموران پلیس اعلام کردند که علت این نزاع و درگیری خونین، توجه نکردن به قوانین راهنمایی و رانندگی، نحوه پارک خودرو و ایجاد راه بندان بود.

وی اضافه کرد: مردم محلی گفته بودند که مقتول باردار بود، اما پزشکی قانونی هنوز مطلبی در این خصوص اعلام نکرده است.

سرهنگ حقیقی نیا گفت: قاتل و عاملان ایجاد این نزاع و درگیری شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.