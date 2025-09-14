سه طرح مهم شهرستان شهریار شامل مدرسه جدید روستای بکه، ساختمان اورژانس وحیدیه و ساختمان مجمع خیران مدرسه‌ساز با حضور دکتر محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، استاندار تهران، جمعی از مدیران استانی و محلی و خیران روز یکشنبه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاح چندین طرح با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران، مسئولان استانداری تهران، سجاد برنجی فرماندار شهریار، مدیران آموزش‌وپرورش و شبکه بهداشت، شهرداران و جمعی از خیران برگزار شد که در این راستا سه طرح زیرساختی در حوزه آموزش و سلامت به بهره‌برداری رسید.

مدرسه جدید روستای بکه با هدف افزایش سرانه آموزشی و کاهش تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌ها ساخته و تجهیز شده است، این مدرسه با مشارکت دولت و خیران احداث شده و ظرفیت تحصیل صد‌ها دانش‌آموز را فراهم می‌کند.

ساختمان اورژانس وحیدیه به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم حوزه سلامت شهریار، پس از تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیز، آماده خدمت‌رسانی به مردم شد، این اورژانس با هدف ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امدادی به بیماران و حادثه‌دیدگان منطقه راه‌اندازی گردید.

ساختمان مجمع خیران مدرسه‌ساز شهریار نیز که در این آیین افتتاح شد، مرکزی برای هماهنگی فعالیت‌های خیران، ثبت و پیگیری پروژه‌های آموزشی و جذب حمایت‌های مردمی و سازمانی است و می‌تواند در تسریع روند توسعه فضا‌های آموزشی شهرستان نقش‌آفرینی کند.

در جریان این مراسم، قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ضمن تقدیر از تلاش خیران و مدیران شهرستان، اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها نشان‌دهنده عزم دولت و مردم برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سطح خدمات بهداشتی است، با همت خیران و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد تحولات مثبتی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی خواهیم بود.

مسئولان شهریار نیز با تأکید بر اینکه این شهرستان نیازمند توسعه بیشتر در حوزه آموزش و بهداشت است، اعلام کردند: بهره‌برداری از این طرح‌ها آغازگر فصلی تازه در ارتقای سطح خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی در منطقه خواهد بود.

شهریار از شهرستان‌های ۱۶ گانه استان تهران با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت، هفت شهر، یک بخش و وسعتی معادل ۳۳۰ کیلومتر مربع است که از غرب و شمال به شهرستان‌های کرج و ملارد و از شرق به شهرستان‌های تهران، قدس و اسلامشهر و از جنوب به شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان محدود می‌شود.