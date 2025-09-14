به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، دبیر شورای ترافیک هرمزگان گفت: ساماندهی سرویس مدارس، برقراری نظم عبور و مرور، تامین امنیت و مسائل ترافیک در محل رفت و آمد دانش آموزان و ایمن سازی مدارس حاشیه خیابان‌ها و جاده‌ها از مهمترین مصوبات این نشست بود.

رسول دهقانی افزود: رانندگان شرکت‌های سرویس مدارس باید دارای صلاحیت اجتماعی و جسمانی باشند.

دبیر شورای ترافیک هرمزگان افزود: خودرو‌های سرویس مدارس دارای برچسب هستند که مشخصات کامل خودرو در آن درج شده است.

رسول دهقانی گفت: در روز‌های گذشته خانواده‌ها برای نام نویسی سرویس مدارس در سامانه سپند با مشکل رو‌به‌رو بودند که به زودی برطرف می‌شود.

وی افزود: با توجه به قطعی برق در مناطق مختلف بندرعباس مصوب شد شهرداری بندرعباس در تقاطع‌های دارای چراغ راهنمایی و رانندگی، شبکه برق بدون وقفه نصب تا از ترافیک جلوگیری شود.

شهردار بندرعباس هم در این نشست گفت: امسال کرایه سرویس مدارس نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است.

مهدی نوبانی افزود: با مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس هزینه جابه جایی هر دانش آموز تا سه کیلومتر نه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، از سه تا شش کیلومتر ۱۱ میلیون و دویست هزار، و از شش تا نه کیلومتر دوازده میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.

وی گفت: برای کاهش ترافیک در روز نخست مهر، استفاده از اتوبوس‌های شهر بندرعباس برای دانش آموزان و خانواده‌ها بصورت رایگان است.

شهردار بندرعباس افزود: خانواده‌ها در صورت بروز هرگونه مشکل با سرویس مدارس و شرکت‌ها می‌توانند با سامانه ۱۳۷ شهرداری بندرعباس تماس بگیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز گفت:در سال تحصیلی جدید ۱۵ شرکت آماده خدمات رسانی برای سرویس مدارس هستند.

احمد نفیسی افزود: در هر شرکت صد خودرو برای سرویس مدارس دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

سرهنگ نقی حیدری رئیس پلیس راهور استان هم در این نشست گفت: امسال در خیابان‌های شهر بندرعباس ۱۴ دستگاه دوربین جدید نصب شد که در سه ماه نخست امسال موجب کاهش بیش از ۹ فوتی نسبت به سال گذشته شده است.

در این نشست فرمانداران بشاگرد و جاسک موظف شدند سرویس مناسبی برای رفت و آمد دانش آموزان مناطق روستایی و صعب العبور فراهم کنند.