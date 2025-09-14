پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقده از آغاز دوره ۴۵ روزه آموزش رایگان سفال و سرامیک در این شهرستان خبر داد؛ دورهای که با هدف توسعه مهارتهای سنتی و کارآفرینی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دوره آموزش رایگان سفال و سرامیک در شهرستان نقده با هدف ترویج هنرهای سنتی و ایجاد فرصتهای شغلی، در اداره میراثفرهنگی این شهرستان آغاز شد.
حمزه پهلوانی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقده، با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی به مدت ۴۵ روز برگزار میشود و شامل آموزش کار با چرخ سفالگری و کار با دست است.
وی افزود: آموزشها با مربیگری فیروز جمشیدی و پریسا باختری در محل اداره میراثفرهنگی شهرستان در حال برگزاری است و شرکت در این دورهها برای عموم علاقهمندان رایگان است.
پهلوانی هدف از برگزاری این دوره را توسعه و احیای هنر سفالگری، انتقال دانش بومی، و همچنین کمک به اشتغالزایی عنوان کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقده همچنین خبر داد که تا پایان سال، دورههای آموزشی رایگان دیگری نیز در حوزه صنایعدستی برگزار خواهد شد تا افراد علاقهمند بتوانند مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند.