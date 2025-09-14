امسال ۵ وقف جدید در بافق ثبت شد و درآمد موقوفات این شهرستان به بیش از ۶ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق از ثبت پنج وقف جدید در حوزه‌های مختلف و تحقق بیش از ۶.۵ میلیارد تومان درآمد موقوفات این شهرستان در سال جاری خبر داد.

علیزاده گفت: امسال تاکنون درآمد موقوفات این شهرستان بیش از ۶.۵ میلیارد تومان بوده که در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی هزینه شده است.

وی با اشاره به سهم موقوفات در پروژه‌های مذهبی افزود: ۷۰ درصد طرح‌های عمرانی امامزاده عبدالله (ع) از محل همین درآمد‌ها تأمین شده است؛ طرح ورودی شبستان حضرت جوادالائمه (ع) نیز تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علیزاده ادامه داد: در مجموع امسال ۵ وقف جدید در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان و برگزاری روضه حضرت سیدالشهدا (ع) به ثبت رسیده است.

رئیس اداره اوقاف بافق اظهار کرد: همچنین در هفته جاری یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۰ متر مربع برای فعالیت‌های فرهنگی و یک دستگاه تراکتور مجهز توسط یک بانوی بافقی برای امور خیریه وقف شده است.

وی همچنین به درآمد امامزاده عبدالله (ع) از محل قبور اشاره کرد و گفت: این درآمد در سال جاری ۴.۲ میلیارد تومان بوده که بیش از ۶۰ درصد آن صرف امور عمرانی می‌شود.

به گفته او، در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۱.۵ هکتار از اراضی اوقاف برای ساخت مسکن در اختیار سرمایه‌گذاران بخش دولتی و خصوصی قرار گرفته است که به زودی ۵۰ واحد مسکونی ساخته و به زوج‌های جوان تحویل داده خواهد شد.

گفتنی است سالیانه بیش از ۴۸۰ عنوان برنامه فرهنگی و اجتماعی در امامزاده عبدالله (ع) بافق اجرا می‌شود.