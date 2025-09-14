به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اعلام کرد: امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴٠۴ سه نفر حفار غیرمجاز که در یکی از باغات شهرستان شازند در حال حفاری غیرقانونی به قصد کشف آثار تاریخی بودند، دستگیر شدند.

این اقدام پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده فعالیت‌های مشکوک حفاری در یکی از باغات اطراف شهر در دستور کار فوری یگان حفاظت قرار گرفت.

پس از بررسی میدانی و چندین روز رصد و پایش محل مورد نظر، شواهدی از حفاری غیرمجاز و تردد افراد غیر بومی در محل به دست آمد که با هماهنگی بعمل آمده تیمی متشکل از نیرو‌های یگان حفاظت و عوامل انتظامی و کسب دستور قضایی به محل اعزام شدند.

در این عملیات سه نفر متهم در حال حفاری دستگیر و ادوات و ابزار‌های مورد استفاده در حفاری غیرقانونی کشف و ضبط و متهمین برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع انتظامی شدند.

از شهروندان خواست می‌شود هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با حفاری یا قاچاق اشیای تاریخی را از طریق شماره‌های تماس‌ (۰۹۶۶۲ و ۰۸۶۳۳۲۵۸۰۴۱) اطلاع دهند.