دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران، ۱۹ تا ۲۲ آبان در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵ با تمرکز بر توسعه و افزایش کارایی بازار سرمایه، بازتعریف نقش بازارهای مالی در تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیربنایی، تقویت ابزارهای نوین سرمایهگذاری، توسعه بازار بدهی و دسترسی بنگاههای کوچک به منابع مالی، حمایت از تولید برونسپاریشده، پروژههای صادراتمحور و زنجیرههای تأمین، ارتقای تعاملات منطقهای و بینالمللی در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی، پیوند بازار سرمایه با اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته، ترویج مشارکت عمومی و خصوصی در طرحهای ملی، هوشمندسازی نهادهای مالی با تمرکز بر فناوری مالی، فناوری بیمه و تحول دیجیتال، ارتقای شفافیت، حاکمیت شرکتی و پیشبینیپذیری اقتصاد، نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک و تقویت امنیت سرمایهگذاری با شعار کشف آینده در کیش برگزار میشود.
همزمان با نمایشگاه، مجموعهای از همایشها، نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی با حضور مدیران ارشد، کارشناسان و تصمیمسازان اقتصادی برگزار خواهد شد.
در این رویداد تحولات بینالمللی و نقش دیپلماسی اقتصادی در مسیر بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقهای و جهانی نیز بررسی میشود.