به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در این همایش یک روزه، استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، قم و یزد و معاونان امنیتی و مدیران کل امنیتی استانداری‌های ۱۰ استان کویری کشور در مشهد حضور دارند.

معاون امنیتی انتطامی استاندار خراسان رضوی درباره برنامه‌های جانبی این همایش گفت: معاونان و مدیران امنیتی ۱۰ استان مرزی، در روز‌های ۲۱ و ۲۲ شهریور، پنجشنبه و جمعه گذشته، از ۸۰۰ کیلومتر مسیر‌ها و جاده‌ها در مناطق کویری خراسان رضوی بازدید کردند.

امیرالله شمقدری با بیان اینکه در دو دهه گذشته تاکنون همایشی با موضوع مهم کویر برگزار نشده است، افزود: جنگ ۱۲ روزه برکات زیادی از جمله ایجاد وفاق و وحدت میان اعضا شورای تامین داشت و احصای مسایل، تقویت سامانه‌های دفاعی، ارتباط با رسانه‌ها و تربیت مدرس پدافند غیرعامل از دیگر ثمرات وحدت ملی در این شرایط خاص است.

او با بیان اینکه ۸۰ درصد مسایل امنیتی با راهبرد‌های اجتماعی قابل حل است، گفت: توجه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، نتایج خوبی دارد که یکی از آنها، راه اندازی نخستین سامانه پایش بیومتریک اطلاعات در مرز دوغارون است.

وی تعامل با دانشگاهیان در بررسی مسایل امنیتی و اقتصادی را اولویت استانداری خراسان رضوی دانست و افزود: تاکنون بررسی ۱۵ مساله در شورای تامین استان مصوب شده که برخی از آنها موضوعاتی مانند اتباع، آب و مرز است و برخی هم به سرانجام رسیده است.

معاون امنیتی انتطامی استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: بازگشت ۹۴۱ هزار تبعه افغانستانی از مرز دوغارون نیز بخشی از اقدامات در این حوزه است.

۳۲ درصد از مساحت ایران شامل ۱۰ استان با ۴۰ میلیون نفر جمعیت، در مجاورت پهنه‌های کویری و بیابانی واقع شده است.