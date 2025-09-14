

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر زارعی در مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، بر نقش کلیدی ورزش در ارتقای سلامت و تندرستی دانشجویان تأکید کرد.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: ورزش و سلامت جسمی دانشجویان یکی از اولویت‌های وزارت علوم در دوره جدید است و برنامه‌های متنوعی در این راستا در دست اجرا است.

وی با اشاره به تنوع سلایق نسل جدید دانشجویان، به ویژه در حوزه ورزش‌های الکترونیک، تصریح کرد: این المپیاد به منظور فراهم کردن فضای رقابتی و شاداب برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور برگزار شده است.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: مراحل استانی این المپیاد در ۳۱ استان کشور با مشارکت فعال دانشجویان برگزار شد و برگزیدگان این مراحل اکنون در مرحله ملی المپیاد که از امروز شروع شده و تا ۲۶ شهریور ماه در دانشگاه امیرکبیر ادامه خواهد داشت، شرکت خواهند کرد.

زارعی با بیان اینکه این المپیاد میزبان حدود ۷۰۰ دانشجو از ۸۵ دانشگاه کشور است و در چهار محور اصلی برنامه‌ریزی شده است؛ گفت: بخش دیجیتال این المپیاد به ورزش‌های الکترونیک اختصاص دارد و هدف آن پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و افزایش تحرک آنان‌ها است.

وی ادامه داد: بخش فناوری و نوآوری در این المپیاد نیز بر ایده‌های دانشجویان در زمینه ورزش تأکید می‌کند. علاوه بر این، بخش رباتیک، که برای اولین بار در حوزه دانشجویی تحت نظر وزارت علوم برگزار می‌شود، شامل لیگ‌های رباتیک خواهد بود.

زارعی در پایان اظهار کرد: این المپیاد به دنبال در نظر گرفتن جوانب گوناگون ورزش و ارتباط سلامت جسمی و ذهنی دانشجویان است، امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، شاهد ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان باشیم.