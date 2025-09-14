با وجود ایجاد موانعی در ابتدای خیابان‌های اصلی اطراف میدان ورود موتور سواران به داخل میدان امنیت عابران پیاده را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با عبور هر دقیقه‌ای موتور سیکلت سواران خطری جدی بیخ گوش شهروندانی است که هر روز این معبر را با پای پیاده طی می‌کنند.

یعنی در عبور شهروندان از این معبر آرامش آنها که تامین نمی‌شود هیچ باید نگران این هم باشند که مبادا با موتور‌سیکلت‌های که با سرعت از معبر رد می‌شوند برخورد کنند.

مردم به رفت و آمد موتور سیکلت‌ها در داخل میدان معترض هستند و می‌گویند امنیت جانی ندارند و بچه‌ها هم در خطر هستند.

هر چند شهرداری همدان موانعی را برای منع رفت و آمد موتور سیکلت‌ها ایجاد کرده، اما به راحتی وارد میدان می‌شوند و مشکلاتی برای مردم به ویژه افراد ویلپچری و دارای کالسکه بچه ایجاد کرده است.