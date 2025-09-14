به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، متن اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (۱)

ستاد انتخابات کشور

در حالی که هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع) به اطلاع هم میهنان عزیز می‌رساند، در اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور، انتخاب هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار می‌شود. به همین منظور نام داوطلبان عضو در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل آمد.

با عنایت به ماده “۴۱” قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مقامات همتراز ذیل که قصد دارند نماینده ای برای هفتمین دوره شورای اسلامی کشور را داشته باشند، به عنوان مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورای اسلامی کشور محرومند، ممکن است حداقل “۳” ماه قبل از ثبت نام از سمت خود به خودی خود انتخاب شوند.

۱- رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاون و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای سازمان های دولتی، رؤسای سازمان ها مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکت های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و …)، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام شورای کشور و اعضای هیأت‌مدیره مجلس‌های صنفی کشوری و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیئت مدیره مؤسسات خصوصی حرفهای مربوط به دارائی مأموریت عمومی موضوع ماده۱ (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ با اصلاحات و هیئت مدیره سازمان‌های اسلامی بعدی دولتی و رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان را به کل کشور ‌تسری دارد، از عضویت در شورای اسلامی سراسر کشور محروم می‌کند، اما سایر سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده‌اند و به هیچ وجه در آن پس از شاغل نباشند.

۲- نمایندگان و معاونان و مشاوران آنها، مدیران و معاونان آنها، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات اداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب پزشکی آنها، رؤسای بانک ها، رئیس و اعضای هیئت مدیره مدیران سازمان ها انجمن های صنفی غیرکشوری، هیئت مدیره اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز اوکلا، مشاوران رسمی و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی. می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب عضویت در شوراهای اسلامی واقع در استان، شهرستان و بخش محروم هستند، مگر اینکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آن سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

۴- اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان منطقه انتخاب شده و شورای عالی استان ها و مسؤولان شورای عالی استان ها و مسؤولیت های شورای عالی استان ها و مسؤولان شورای عالی استان ها و مسؤولان شورای عالی استان ها و مسؤولان شورای عالی استان ها و مسؤولان شورای عالی استان ها، تعداد اعضای شورای عالی استان ها و مسؤولان شورای عالی استان ها و اعضای شورای عالی استان ها و اعضای شورای شهر و روستاها و شرکت های وابسته و تابعه آن را انتخاب کنند. (پروژه‌ای)، به کار می‌روند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از آن به عنوان عضو شورا انتخاب می‌شوند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوطه مربوط می‌شوند تا به شغلی تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

ذکر ۲- در مواردی که بر اساس قوانین استفاده یا خدمت، استعفای آنها منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم وجود در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

عنوان ۳- سرپرست یا قائم مقامهای یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می باشد.