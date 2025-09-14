یک قلاده شغال پس از شش ماه حفاظت و نگهداری، در زیستگاه طبیعی شهرستان بندرخمیر رها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست هرمزگان گفت: دوستداران طبیعت شهرستان میناب این قلاده شغال را فروردین امسال به اداره کل حفاظت محیط زیست تحویل دادند که با توجه به شرایط سنی و نیاز به مراقبت‌های ویژه، امکان رهاسازی فوری این حیوان در طبیعت وجود نداشت.

میثم قاسمی افزود: با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، این حیوان به بوستان کروکودیل نوپک در جزیره قشم منتقل، و شرایط مشابه زیستگاه طبیعی برای شغال فراهم شد.

قاسمی افزود: حیوان پس از کسب توانایی زیست مستقل و بقا در طبیعت، در یکی از زیستگاه‌های کوهستانی و امن شهرستان بندرخمیر رها شد.

بیشتربخوانید: رهاسازی توله پلنگ گرفتار در باغ‌های زاکین