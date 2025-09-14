جهادگران، پیشگامان خدمت بیمنت در جامعه
دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه در مراسم تجلیل از جهادگران استان قزوین، جهادگران را پیشگامان سازندگی و خدمت بیمنت به مردم، بهویژه در مناطق محروم، دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار حزنی در این مراسم، حضور جهادگران را در بحرانهایی، چون سیل و زلزله و همچنین در عرصههای سازندگی، فرصتی مغتنم برای خدمتگزاری بیمنت به مردم خواند و افزود: ما خود را موظف به حل مشکلات مردم در مناطق محروم میدانیم و این خدمات با مشارکت مردم و گروههای جهادی به ثمر مینشیند.
وی مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را فرصتی برای خدمتگزاری به مردم، خصوصاً محرومین، توصیف و بر تلاش همگانی برای رفاه و آسایش آنان تأکید کرد.
دبیر قرارگاه سازندگی و محرومیتزدایی سپاه خطاب به مسئولان استان، بر ضرورت همراهی آنان در حوادث غیرمترقبه تأکید کرد و گفت: ما در حوادث غیر مترقبه همیشه و در همه حال حضور داریم و شما مسئولان باید در کنار ما باشید تا خدمت به کام مردم شیرین شود.
سردار حزنی همچنین خاطرنشان کرد که گروههای جهادی استان باید به تمامی اطلاعات و ظرفیتهای استان دسترسی داشته باشند، چرا که داشتن اطلاعات از ظرفیت بالای استان میتواند زمینه توسعه و خدمترسانی بهتر به مردم را فراهم کند.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه در ادامه به موضوع ازدواج آسان اشاره و عنوان کرد: از سوی این قرارگاه در جهت تهیه و توزیع جهیزیه کاملاً ایرانی اقدامات گستردهای در مناطق محروم و دورافتاده صورت گرفته است.
وی بر ضرورت توجه و تکریم کشاورزانی که در جهت خودکفایی کشور تلاش میکنند، تأکید کرد و گفت: در زمینه رفع کینه و کدورتها در بین اقوام و قبایل در مناطق مختلف کشور نیز تلاش میکنیم و در بخش آزادی زندانیان نیز اقدامات خوبی انجام دادهایم و این را افتخاری برای خود میدانیم.
سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان هم با یاد شهید رئیسی به عنوان “شهید خدمت”، از وجود شهدایی، چون شهیدان رجایی، ابوترابی، لشگری، بابایی و شهید حاجیزاده در کنار سه هزار شهید استان به عنوان افتخار دیار مینودری یاد کرد.
وی تأکید کرد: همه با هم باید برای سازندگی و محرومیتزدایی استان تلاش کنیم و این خدمت را ما به عینه در استان شاهدیم و این یک افتخاری برای ما است.
فرمانده سپاه استان اعلام کرد که هماکنون بیش از ۳ هزار و ۴۴۶ طرح عمرانی در حوزههای مختلف در استان قزوین در حال اجرا و یا تکمیل شدن است.
وی همچنین به ۳۸ طرح غیرعمرانی مانند اهدا جهیزیه، کمک به مددجویان و اعزام ولینعمتان به اماکن زیارتی به عنوان دیگر خدمات بسیج در سطح استان اشاره کرد و گفت: در استان قزوین اگر خدمت بیمنتی صورت گرفته بسیج سازندگی آنجا هست.
سردار آتانی افزود که در بیش از ۵۰۰ نقطه دوردست استان با حضور هزار و ۴۰۰ گروه بسیج سازندگی، خدمترسانی ادامه دارد و مردم را ولینعمت خود دانسته و خدمت به آنان را افتخاری برای خود میدانند.
در پایان این مراسم از حدود ۸۰ جهادگر استان تجلیل شد.