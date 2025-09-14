به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی شهرستان اهواز پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی ۸۳ تخته پتو به ارزش ۹۶۵ میلیون ریال در شعبه ششم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

بهمئی ادامه داد: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت ۹۶۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی خوزستان اضافه کرد: شعبه با توجه به اینکه ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا بیشتر می‌باشد، مبلغ ۹۶۵ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال محکوم شد.