پخش زنده
امروز: -
فرماندار دورود از برگزاری همایش ویژه سرمایهگذاری مهرماه امسال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علیرضا بیرانوند با تأکید بر ضرورت برگزاری همایش ویژه سرمایه گذاری در این شهرستان گفت:این همایش ۱۲ مهر ماه امسال در کانون امام علی این شهرستان برگزار میشود.
فرماندار دورود با اشاره به ظرفیتهای مختلف این شهرستان به ویژه در حوزه ی گردشگری افزود: این شهرستان ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب صنعتی-گردشگری در غرب کشور را دارد.
وی گفت:بخش مهمی از این ظرفیتها به دلائل متعددی مغفول مانده و ضرورت دارد با حضور سرمایهگذاران بزرگ کشوری و منطقهای، زمینهی تحقق یافتن این ظرفیتها را رقم زد.
بیرانوند، ایجاد شبکه ارتباطی و تخصصی میان دولت و بخش خصوصی توام با آشنایی با شیوههای نوین مالی و سرمایهگذاری و اعطای مشوقهای لازم به سرمایهگذاران در کنار ایجاد بستههای سیاستگذاری در سطح شهرستان را لازمه حضور سرمایهگذاران در دورود و توسعه شهرستان عنوان کردو گفت: برگزاری این همایش در هفتههای آتی زمینه مساعدی را برای سرمایهگذاری در دورود فراهم می آورد.
در این نشست نمایندگان اتاق بازرگانی، دکتر علی آبادی و علی اکبر جاهد فرماندار شهرستان ازنا به بیان دیدگاههای خود در خصوص برگزاری این همایش پرداختند.