به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علیرضا بیرانوند با تأکید بر ضرورت برگزاری همایش ویژه سرمایه گذاری در این شهرستان گفت:این همایش ۱۲ مهر ماه امسال در کانون امام علی این شهرستان برگزار می‌شود.

فرماندار دورود با اشاره به ظرفیت‌های مختلف این شهرستان به ویژه در حوزه ی گردشگری افزود: این شهرستان ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب صنعتی-گردشگری در غرب کشور را دارد.

وی گفت:بخش مهمی از این ظرفیت‌ها به دلائل متعددی مغفول مانده و ضرورت دارد با حضور سرمایه‌گذاران بزرگ کشوری و منطقه‌ای، زمینه‌ی تحقق یافتن این ظرفیت‌ها را رقم زد.

بیرانوند، ایجاد شبکه ارتباطی و تخصصی میان دولت و بخش خصوصی توام با آشنایی با شیوه‌های نوین مالی و سرمایه‌گذاری و اعطای مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذاران در کنار ایجاد بسته‌های سیاست‌گذاری در سطح شهرستان را لازمه حضور سرمایه‌گذاران در دورود و توسعه شهرستان عنوان کردو گفت: برگزاری این همایش در هفته‌های آتی زمینه‌ مساعدی را برای سرمایه‌گذاری در دورود فراهم می آورد.

در این نشست نمایندگان اتاق بازرگانی، دکتر علی آبادی و علی اکبر جاهد فرماندار شهرستان ازنا به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص برگزاری این همایش پرداختند.