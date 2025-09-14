به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان؛ به دنبال بروز خرابی در فیبر نوری و ایجاد اختلال در ارتباطات مخابراتی شرکت سیمان بهبهان، تیم عملیاتی و نگهداری فیبر نوری مخابرات شهرستان بلافاصله وارد عمل شد.

با تلاش تیم فنی و عملیاتی نگهداری شبکه فیبر نوری مخابرات بهبهان و پس از تأمین و نصب تجهیزات فنی مورد نیاز، خرابی فیبر نوری برطرف شد و ارتباطات مخابراتی کارخانه سیمان بهبهان و همچنین دکل مخابراتی و سایت تلفن همراه اول مستقر در این شرکت به مدار شبکه بازگشت و ارتباطات این مجموعه اکنون به حالت نرمال و پایدار درآمده است.