به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان گفت: شرکت کنندگان در دو بخش بانوان و آقایان در رشته‌های مکانیک، فن آوری مد و اطلاعات، گرافیک، آرایشگری مردانه - CNC، آشپزی و شیرینی پزی و طلا و جواهر سازی با هم رقابت میکنند.

محمد فیض افزود: قرار است نفرات برتر هر رشته به مرحله کشوری این دوره از مسابقات که مهر ماه امسال در اصفهان برگزار میشود راه یابند.

وی شناسایی نخبگان مهارتی و ترویج فرهنگ مهارت را ازجمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات اعلام کرد.