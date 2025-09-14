پخش زنده
۵ هزار و ۳۲۰ نوآموز پیش از ورود به دبستان در آبادان سنجش سلامت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، مدیر آموزش و پرورش آبادان با بیان اینکه پنج هزار و صد دانش آموز امسال در کلاس اول تحصیل خود را آغاز میکنند گفت: ۵ هزار و ۳۲۰ دانش آموز در آبادان در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی و تأسیس و توسعه رشتههای مهارتمحور برای دانشآموزان استثنایی ارزیابی شدند.
مجید درویشی با بیان اینکه ۹۵ درصد این دانش آموزان ثبت نام شدند تاکید کرد: پنج درصد باقی مانده نیز هر چه سریعتر مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.
وی یادآور شد: شش هزار دانش آموز آبادانی امسال با حضور ۳ هزار و ۴۰۰ فرهنگی و معلم در کلاسهای درس این شهرستان حاضر میشوند.
هرساله در وزارت آموزش و پرورش اواخر اسفند ستادی به نام پروژه مهر تشکیل میشود که مسئولیت مستقیم بازگشایی مدارس و رصد برنامهها تا پیشبرد و حصول نتیجه به عهده دارد.
معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی هم خاطر نشان کرد: بحث بازگشایی مدارس در آموزش و پرورش استثنایی معنای دیگری هم دارد، چون یکی از وظایف مهم و ملی این سازمان موضوع سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان است. در چند سال گذشته مراکز ما که در حوزه اختلالات یادگیری فعالیت داشتند، به مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام ارتقا پیدا کردند و فرآیند سنجش در این مراکز به صورت تخصصی انجام میشود.
رضا خصالی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و سیصد هزار نوآموز در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ارزیابی شدهاند و این برنامه برای سال تحصیلی آینده طبق تفاهمنامهای که با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منعقد شده است به سن چهارسال کاهش یافته است، گفت: پیشبینی میشود در سال تحصیلی پیش رو حدود سه میلیون کودک در این برنامه ارزیابی شوند که فرآیند آن از مهرماه آغاز میشود و این غربالگری با هدف پیشگیری، تشخیص و تعیین کارنامه رشدی و تربیتی نوآموزان صورت میگیرد.