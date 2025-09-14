ورود یک میلیون مسافر ورود یک میلیون مسافر ورود یک میلیون مسافر ورود یک میلیون مسافر ورود یک میلیون مسافر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی نخستین منطقه آزاد شمال کشور است گفت: این منطقه از اول تا بیستم شهریور ماه، میزبان افزون بر یک میلیون گردشگر بود که در نوع خود رکورد جدیدی در اقبال گردشگران به فاز تجارت و گردشگری این منطقه است.

مصطفی طاعتی مقدم افزود: در همین مدت محدوده گردشگری منطقه آزاد انزلی شاهد ورود بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو بوده و افزون بر ۱۰ هزار نفر شب اقامت در مراکز اقامتی منطقه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه برپایی برنامه‌های متنوع و جذاب فرهنگی-هنری و ورزشی، از مهمترین دلایل افزایش آمار گردشگران به این منطقه است گفت: از ابتدای امسال تاکنون منطقه آزاد انزلی میزبان حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار گردشگر بوده است.