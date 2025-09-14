به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این مرکز که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در مجموعه فرهنگی مذهبی امامزادگان باقریه بیرجند و تحت نظارت اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی آغاز کرده، تاکنون توانسته است با بهره‌گیری از چهار کارشناس حافظ کل قرآن، آموزش‌های هدفمند و تلفنی را به اقشار مختلف جامعه ارائه دهد.

فاطمه بهلولی، مدیر مرکز مجازی حفظ قرآن خراسان جنوبی، گفت: این مرکز در ابتدای فعالیت تنها ۲۰۰ قرآن‌آموز داشت، اما اکنون بیش از ۲ هزار و ۳۴۵ نفر را تحت پوشش قرار داده که از این تعداد، ۳۵۰ نفر به صورت فعال در حال آموزش هستند.

وی افزود: آموزش در این مرکز به صورت تلفنی و روزانه از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر انجام می‌شود و مخاطبان آن شامل خانه‌داران، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان، نابینایان، معلولان جسمی ـ حرکتی و کم‌توانان ذهنی هستند.

مدیر مرکز مجازی حفظ قرآن با اشاره به موفقیت‌های قرآن‌آموزان، گفت: در سال‌های اخیر، تعدادی از حافظان تربیت‌شده توسط این مرکز به مرحله کشوری مسابقات قرآن راه یافته‌اند که از جمله آنها در سال جاری خانم مروتی و سکینه خراشادی‌زاد حافظان کل قرآن و ریحانه حسین‌زاده حافظ ۲۰ جزءهستند.

بهلولی با تأکید بر استمرار آموزش‌های مجازی افزود: مرکز مجازی حفظ قرآن خراسان جنوبی امروز به الگویی ملی در زمینه تربیت حافظان قرآن تبدیل شده و تلاش دارد با شیوه‌های نوین، گامی مؤثر در تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن بردارد.

همچنین علیرضا محمدنژاد، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، از راه‌اندازی مرکز مشابهی ویژه برادران در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این مرکز با سه کارشناس و حدود ۵۰ قرآن‌آموز فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در حال توسعه است.