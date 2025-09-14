فرماندار مهاباد بر ضرورت ساماندهی کمک‌رسانی خیران تاکید کرد و برای مقابله با موازی‌کاری، نقش حیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد را برجسته ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرماندار ویژه مهاباد در جلسه شورای توسعه و حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: برای ساماندهی خدمات‌رسانی به نیازمندان و توزیع عادلانه کمک‌ها، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از افراد تحت پوشش سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های خدماتی ضروری است.

محمدصادق امیرعشایری اظهار کرد: ایجاد این بانک اطلاعاتی می‌تواند از موازی‌کاری و توزیع نامتوازن کمک‌ها جلوگیری کند و خدمات به شکل هدفمند در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.

وی افزود: همچنین کمک موردی به افراد مختلف نیز باید ابتدا در جلسه شورای توسعه و حمایت مطرح و از طریق مصوبه قانونی روند پرداخت انجام شود.

فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تاکنون ۱۰ میلیارد ریال از سوی خیران و نهاد‌های مردمی برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند اختصاص یافته و ۷۰۰ بسته آموزشی نیز با همکاری بنیاد علوی تهیه و میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع خواهد شد.

امیرعشایری افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد را ضرورتی مهم برای توسعه فعالیت‌های عام‌المنفعه دانست و تصریح کرد: تمامی فعالیت‌های خیرخواهانه باید در قالب این نهاد‌ها صورت گیرد و از تبلیغ شخصی در فضای مجازی به صورت فردی خودداری شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مهاباد گفت: این شهرستان به‌عنوان یکی از شهر‌های فرهنگی کشور شناخته می‌شود و برگزاری آیین‌های فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی در اولویت برنامه‌های مدیریت شهرستان قرار دارد و مجوز‌های لازم نیز در چهارچوب مقررات صادر خواهد شد.