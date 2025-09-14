

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین و در پایان دور مقدماتی تفنگ ۱۰ متر، شرمینه چهل امیرانی با امتیاز ۶۲۹.۷ در جایگاه بیست و سوم قرار گرفت.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری بر عهده دارد. معصومه توحیدلو به عنوان سرپرست و امید نجاری، مدیر سازمان تیم‌های ملی تیم تیراندازی کشورمان را همراهی کردند.

به این ترتیب پرونده جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین بسته شد.