مدیرکل بنیاد مسکن زنجان گفت:با تخصیص اعتباری بالغ بر ۸۰۸ میلیارد ریال، طرح آسفالتریزی ۱۲۳ روستای استان زنجان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رضا خواجهای در جمع خبرنگاران گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اجرای طرحهای عمرانی در روستاها، مسیر توسعه پایدار را هموار کرده است؛ اما تحقق این اهداف بدون مشارکت فعال مردم و دهیاران امکانپذیر نیست.
مدیرکل بنیاد مسکن زنجان با بیان اینکه، مشارکت مردم و دهیاران؛ موتور محرک توسعه پایدار و تحول در روستاها به شمار میآید، تصریح کرد: بنیاد مسکن با تأکید بر رویکرد عدالتمحور، توسعه متوازن و محرومیتزدایی، همواره تلاش کرده با مشارکت مردم، شوراها و دهیاران، مسیر آبادانی روستاها را هموار سازد.
وی ادامه داد: امسال به همت بنیاد مسکن استان و مشارکت دهیاری ۱۸۰ طرح طرح هادی و آسفالت معابر روستایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح روستاهای استان زنجان اجرا شده است..
مدیرکل بنیاد مسکن، با اشاره به اینکه، امسال در ۱۲۳ روستای استان با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان آسفالت ریزی و در ۵۷ روستا نیز طرح هادی با ۱۲۰ میلیارد تومان اجرا شد، افزود: آسفالت معابر روستایی و اجرای طرح هادی یکی از مهمترین اولویتهای بنیاد مسکن برای توسعه کالبدی روستاها است.
وی با تاکید بر اینکه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنان به عنوان بازوی توانمند توسعه روستایی، نقشی اساسی در آبادانی و پیشرفت پایدار مناطق روستایی ایفا کرده، خاطر نشان کرد: خدمات ارزشمند بنیاد مسکن در سطح روستاها باعث جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، تثبیت جمعیت در روستاها و همچنین ساماندهی و رفع مشکل این قشر شده است، که امیدواریم با هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاههای اجرایی، نهادها و مردم گامهای موثرتری در جهت توسعه و آبادانی روستاها برداشته شود.