ساحل رودخانه کارون در شوشتر فرصت مناسب برای گذران یک روز به یادمانی به همراه خانواده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رودخانه کارون در شهرستان شوشتر به مانند رودی خروشان جاری می‌باشد و وجود این طبیعت زیبا موجب ایجاد آثاری تاریخی و باستانی از جمله مجموعه آبی -تاریخی که در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است.

ساحل زیبای رودخانه کارون در کهن شهر شوشتر این روز‌ها در ایام پایانی فصل تابستان فرصتی مناسب برای گذران یک روز خوش و به یادماندنی به همراه خانواده و دوستان است.