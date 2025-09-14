پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان در تاریخ ۲۳ شهریور را می توانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- برای نخستین بار صادرات گوشت از افغانستان آغاز شد.
- معاون ریاست الوزرا: آمریکا به جای سیاست تقابل، سیاست تعامل را با افغانستان در پیش گیرد.
- افزایش حجم صادرات افغانستان در مرداد ماه نسبت به تیرماه امسال.
- وزیر اقتصاد افغانستان خواستار تمرکز کمکهای جامعه جهانی در زمینههای توسعهای شد.
پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»:
- دیدار هیئت آمریکایی به ریاست «آدام بوهلر» با وزیر خارجه افغانستان.
- افزایش صادرات افغانستان در ماه مرداد، واردات همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
- سفر معاون اقتصادی ریاست الوزرا به استان کنر و دیدار با زلزله زدگان.
- گفتگوی رئیس اداره برق افغانستان با رئیس شرکت داخلی برای تولید ده هزار مگاوات برق.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- یکی از فرماندهان ارشد «اسماعیل خان» در شهر مشهد کشته شد.
- طالبان، پروژه فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات را دوباره افتتاح کردند.
- عبدالغنی برادر به آدام بوهلر: آمریکا به جای تقابل با افغانستان بر تعامل تمرکز کند.
- متقی به هیئت آمریکایی: اکنون فرصت خوبی برای بازگرداندن روابط به حالت عادی است.
- وزارت آموزش و پرورش: دویست و شصت و هشت دانش آموز براثر زمین لرزه در شرق افغانستان جان باختند.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه افغانستان: حضور زلمی خلیل زاد در کابل، روابط طالبان و واشنگتن را تسهیل میکند.
- واژگونی خودروی حامل مهاجران در سراوان بیست زخمی برجای گذاشت.
- یکی از چهرههای نزدیک به اسماعیل خان در ایران به قتل رسید.
- طالبان و آمریکا درباره تبادل زندانیان توافق کردند.
- پاکستان: سی و پنج جنگجوی «تی تی پی» در نزدیک مرز افغانستان کشته شدند.