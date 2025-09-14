به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه های جهان در تاریخ ۲۳ شهریور را می توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز پاکستان



«داون نیوز»

- نشست وزاری خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی برای بررسی حمله اسرائیل به قطر امروز در دوحه برگزار می شود

- وزرای خارجه پاکستان و آمریکا بصورت تلفنی درباره روابط و همکاری های دوجانبه گفتگو کردند

- صندوق بین المللی پول برای تخفیف به پاکستان در برنامه وام مشترک وضعیت خسارات سیل در این کشور را بررسی می کند

- دولت پاکستان در مناطق سیل زده قبض یک ماهه برق را رایگان اعلام کرد «هم نیوز»

- درگیری نیروهای امنیتی با تروریست ها در منطقه «دیر» / ۱۰ تروریست هلاک و ۷ سرباز پاکستانی کشته شدند

- چین خواستار حل مسالمت آمیز اختلاف با آمریکا در زمینه اپلیکیشن «تیک تاک» شد

- درخواست آمریکا از کشورهای عضو ناتو برای توقف خرید نفت از روسیه و اعمال تحریم ها علیه مسکو

- پارلمان ملی نپال منحل شد/ انتخابات به زودی برگزار می شود «رادیو پاکستان»

- عیادت نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان از زخمی های درگیری مسلحانه نیروهای امنیتی این کشور با تروریست ها در ایالت خیبرپختونخوا / عملیات علیه تروریسم ادامه خواهد داشت

- شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست فوق‌العاده کشورهای اسلامی در قطر برای بررسی حمله اسرائیل علیه دوحه شرکت می کند

- پاکستان در سازمان ملل بار دیگر خواستار راه حل های مسالمت آمیز در زمینه توقف جنگ روسیه - اوکراین شد

- وزرای خارجه پاکستان و مصر در تماس تلفنی حمله هوایی اسرائیل به قطر را محکوم کردند

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- برای نخستین بار صادرات گوشت از افغانستان آغاز شد.

- معاون ریاست الوزرا: آمریکا به جای سیاست تقابل، سیاست تعامل را با افغانستان در پیش گیرد.

- افزایش حجم صادرات افغانستان در مرداد ماه نسبت به تیرماه امسال.

- وزیر اقتصاد افغانستان خواستار تمرکز کمک‌های جامعه جهانی در زمینه‌های توسعه‌ای شد.

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»:

- دیدار هیئت آمریکایی به ریاست «آدام بوهلر» با وزیر خارجه افغانستان.

- افزایش صادرات افغانستان در ماه مرداد، واردات همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.

- سفر معاون اقتصادی ریاست الوزرا به استان کنر و دیدار با زلزله زدگان.

- گفتگوی رئیس اداره برق افغانستان با رئیس شرکت داخلی برای تولید ده هزار مگاوات برق.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- یکی از فرماندهان ارشد «اسماعیل خان» در شهر مشهد کشته شد.

- طالبان، پروژه فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات را دوباره افتتاح کردند.

- عبدالغنی برادر به آدام بوهلر: آمریکا به جای تقابل با افغانستان بر تعامل تمرکز کند.

- متقی به هیئت آمریکایی: اکنون فرصت خوبی برای بازگرداندن روابط به حالت عادی است.

- وزارت آموزش و پرورش: دویست و شصت و هشت دانش آموز براثر زمین لرزه در شرق افغانستان جان باختند.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه افغانستان: حضور زلمی خلیل زاد در کابل، روابط طالبان و واشنگتن را تسهیل می‌کند.

- واژگونی خودروی حامل مهاجران در سراوان بیست زخمی برجای گذاشت.

- یکی از چهره‌های نزدیک به اسماعیل خان در ایران به قتل رسید.

- طالبان و آمریکا درباره تبادل زندانیان توافق کردند.

- پاکستان: سی و پنج جنگجوی «تی تی پی» در نزدیک مرز افغانستان کشته شدند.