به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ میرقاسم حسینی بخشدار مرکزی ماکو، امروز در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس که با حضور جمعی از اعضای شورای اداری در محل فرمانداری ماکو برگزار شد با اشاره به شاخص‌های بازدارندگی در دفاع و مقابله، بر لزوم الگوبرداری مدیران کنونی از سبک مدیریت دوران دفاع مقدس تاکید کرد.

در این جلسه، حسینی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس، مدیران با استفاده از ایثار، خلاقیت و نوآوری توانستند به موفقیت‌های بزرگی دست یابند، اظهار داشت: در حوزه دفاع توانستیم موفق عمل کنیم، اما در حوزه اقتصاد نتوانسته‌ایم به آن شاخص‌ها دست پیدا کنیم.

بخشدار مرکزی ماکو در ادامه به تمایز میان رابطه‌مداری و ضابطه‌مداری در مدیران ارشد دوران جنگ اشاره کرد و گفت: مدیران آن زمان، صف‌شکن بودند و مدیریت میزنشینی نداشتند و آنها با محرومیت‌شناسی، انقلابی بودن و جهاد در راه خدا، توانستند از فرصت‌ها بهترین استفاده را ببرند.

حجت الاسلام هاشمی امام جمعه ماکو نیز در این جلسه با اشاره به مناسبت‌های پیش رو و اهمیت هفته دفاع مقدس، این ایام را فرصتی مغتنم برای یادآوری ارزش‌های والای ایثار و مقاومت دانستند.

وی با بیان اینکه رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، سرمایه‌ای معنوی و جاودان برای کشور است، افزودند: جنگ تحمیلی علی‌رغم تمام سختی‌ها و مشقات، یک دانشگاه بزرگ بود که درس‌های بزرگی از جمله وحدت، همدلی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را به ما آموخت.