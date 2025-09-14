کشت صیفی جات در ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دره شهر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر گفت : بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی درهشهر زیر کشت صیفی جات رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ زاهد زینیوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درهشهر اظهار داشت: سطح زیرکشت صیفیجات در این شهرستان به بیش از ۸۰۰ هکتار میرسد که در میان این محصولات خیار و طالبی این منطقه بهدلیل کیفیت بالا، سالهاست در بازارهای داخلی با نام درهشهر شناخته شده و به یک برند ملی تبدیل شده است.
وی افزود: سطح زیر کشت محصولات صیفیجات در شهرستان به طور میانگین شامل ۵۰۰ هکتار خیار، ۲۵۰ هکتار طالبی، ۵۰ هکتار ملون و حدود ۸ هکتار گوجهفرنگی است که البته این آمار در سالهای مختلف متغیر است، پیشبینی میشود امسال نیز همین سطح کشت تداوم داشته باشد.