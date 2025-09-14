پخش زنده
هندوانه تولیدی شهرستان بیضا علاوه بر ارسال به بازارهای داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه نیز صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صدیقه مویدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت:کشاورزان این شهرستان امسال افزون بر ۹ هزار و ۶۰۰ تن هندوانه تولید و روانه بازار کردند.
او افزود: برداشت هندوانه از سطح ۱۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان از اواسط تیرماه آغاز شد و تا ۲۰ شهریورماه ادامه داشت.
مویدی بیان کرد: هندوانه تولیدی این شهرستان علاوه بر ارسال به بازارهای داخلی، به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه نیز صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به تغییرات اقلیمی در کشور، کاهش متوسط بارندگی سالانه و محدودیت منابع آب قابل استفاده در بخشهای مختلف اقتصادی و کشاورزی، تصریح کرد: استفاده از روش آبیاری نواری، کشت نشایی و بهره گیری از مشاورههای فنی کارشناسان از جمله راهکارهای افزایش بهره وری از منابع تولید بخصوص خاک و آب است.
بیضا در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.